

В Ванкувере установили температурный рекорд для всей страны — около 46°C, а через два дня после этого в деревне Литтон температура достигла 49°C. Это выше значения, зафиксированного в пустыне Лас-Вегаса.

Полиция сообщает о десятках погибших, в основном пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Для тех, у кого нет в доме кондиционера, открылись специальные зоны с кондиционерами в помещениях. В основном там находятся люди со своими домашними питомцами.

Из-за жары в некоторых городах приостановили движение поездов и трамваев, кафе и ресторанов. Кроме того, участились случаи вздутия асфальта и расплавления наружных кабелей.

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