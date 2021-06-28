Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло почти на десять миллиардом долларов по итогом прошлой недели, пишет Forbes.

За прошедшую неделю Маск разбогател на 9,9 миллиарда долларов за счет роста стоимости акций Tesla, до 165,9 миллиарда долларов.

Стоимость акций Tesla по итогам прошлой недели выросла на 7,8 процентов, при этом в пятницу бумаги потеряли 1,17 процента в цене. Издание связывает активный рост ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом.

На данный момент первую строку рейтинга богатейших людей планеты занимает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 177 миллиардов долларов. На втором месте оказался Маск с 151 миллиардом долларов. Тройку лидеров замыкает глава модного дома LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в 150 миллиардов долларов.

Minval.az