

Социальная сеть Twitter начал пробовать вводить платные функции. Пока пользование соцсетью остаётся бесплатным, однако Twitter уже сделал голосовые комнаты, вход в которые будет стоить от $1 до $999 и подписки на аккаунты любимых авторов, которые дадут доступ к контенту «только для своих».

О новых возможностях передаёт интернет-издание TechCrunch.

Super Follows и Ticketed Spaces стали первыми платными функциями соцсети. Что касается функционала, платная подписка на авторов позволит ограничить контент, а также дарить всякие бонусы истинным поклонникам. Здесь Twitter предлагает три ценовые категории на выбор: $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц.

Вторая функция отсылает пользователей к ранее нашумевшему Clubhouse — социальной сети, основанной на голосовом общении. Вот только Twitter решила пойти дальше — соцсеть только создала такие комнаты, как решила сделать их платными. Цену за вход может устанавливать сам автор комнаты.

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