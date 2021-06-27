

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, сообщается в препринте статьи, опубликованной в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Вирус, который обычно обнаруживается у летучих лисиц и мышей, Всемирная организация здравоохранения называет одним из самых опасных в мире.

Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Minval.az