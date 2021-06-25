Android-версия популярного мессенджера WhatsApp получит возможность быстро пересылать наборы стикеров контактам, сообщает портал WABetaInfo.

Функция замечена в бета-версии приложения для Android под номером 2.21.13.15. При открытии наборов стикеров у пользователей теперь появляется кнопка «Вперед», через которую и можно поделиться ими со своими друзьями. Ранее опция была эксклюзивом для iPhone и iPad.

Пока функция несовместима со сторонними стикер-паками. Но, как обещают в WhatsApp, эта проблема в ближайшее время будет решена.

Сейчас расширенная возможность работы со стикерами доступна только зарегистрированным бета-тестерам. В скором времени она появится в общедоступном обновлении приложения WhatsApp для Android-устройств.

Minval.az