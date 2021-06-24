

Произведения искусства NFT уже продают за криптовалюту, как и другие формы цифрового арта.

Теперь аукционный дом Sotheby’s решил принять оплату в биткоинах или в Ethereum за 101-каратный бриллиант, а в Christie’s продадут за криптовалюты картину Кита Харинга, сообщает портал artinvestment܂ru.

Причем, эти лоты совсем не из дешевых: стоимость бриллианта грушевидной огранки оценивается в $10–15 млн, а работа Харинга, на которой изображен компьютер, — в $5,4–6,2 млн. В аукционных домах считают, что таким образом к торгам можно привлечь более молодую аудиторию, выросшую в цифровой среде.

Minval.az