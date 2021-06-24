

Microsoft анонсировала новую версию фирменной операционной системы. Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции, запись которой доступна на сайте компании.

Как и ожидалось, новая версия ОС получила название Windows 11. Операционная система вышла с новым дизайном интерфейса — в частности, было изменено меню «Пуск», которое переместили в центр панели задач. Иконки приложений также расположились по центру экрана. Иконки встроенных в систему приложений и сервисов получили редизайн.

Окна программ имеют закругленные углы, теперь они располагаются на некотором отдалении от панели задач. В представленной Windows появились виджеты для информирования и быстрого доступа к различным сервисам, которые можно разместить на рабочем столе. Окна приложений можно собрать и упорядоточить не только вручную, но и с помощью быстрых команд. Также появилась расширенная поддержка двух и более мониторов.

Minval.az