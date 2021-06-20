Пришли данные экзитполов российских структур. Они принципиально не давали мне данные до окончания выборов.

Об этом в своем Телеграм-канале написал известный российский медиаменеджер Арам Габрелянов, комментируя данные экзитполов по внеочередным парламентским выборам в Армении.

«Пришли данные экзитполов российских структур. Они принципиально не давали мне данные до окончания выборов. «Армения» – 41 (проценты) (блок Кочаряна), «Гражданский договор» — 21 (блок Пашиняна), «Процветающая Армения» — 10 (блок Царукяна), «Честь имею» – 7» (блок Сержа Саргсяна), — написал Арам Габрелянов.

Minval.az