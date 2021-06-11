Американский еженедельный журнал Time в преддверии саммита в Швейцарии поместил на обложку президентов России и США. На ней изображен Джо Байден, в солнцезащитных очках которого отражается Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Главы двух государств встретятся в Женеве 16 июня. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, а также борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Minval.az