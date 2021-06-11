Вооруженные разборки в стиле старого Чикаго, вопреки убеждению многих, вовсе не остались в «лихих девяностых». Об этом в очередной раз напомнили драматичные новости из Сочи. Здесь некий Вардан Кочиян застрелил из охотничьего ружья двоих судебных приставов, которые пришли его выселять — Андроника Макивасяна и Альберта Агазяна.

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Где методы «передела» недвижимости в «курортной столице» России – далеко не самая важная составляющая. Нельзя не заметить: и убийца, и его жертвы — одной и той же национальности. Одно только это уже даёт «информацию к размышлению» о степени «армянского присутствия» на юге России. Точнее, о том, что это самое «присутствие» уже растёт по экспоненте. Так что уже не получится «отметать с порога» вопрос, насколько велика опасность сепаратистского мятежа и «карабахского сценария» уже здесь, на юге России. Во всяком случае, в 2009 году Ереван вполне серьезно обсуждал вопрос создания в Дагомысе собственной «военной базы». Это, конечно, была инициатива из серии «а авианосец на озере Севан не хотите?», но уровень интереса Еревана к Сочи она показывает весьма четко. Тем более что в Армении даже местный «Спутник» позволяет себе определения вроде «Армянский Сочи».

Но если даже о «самоопределении армян юга России» вряд ли заговорят на будущей неделе, то на повестке дня остаются армянские традиции политического террора. С которым Россия уже сталкивалась, и не только в 1977 году, когда «армянские мстители» взрывали в Москве метро. В августе 2019 года уже прошла «зачистка» Сочинского аэропорта от «армянской мафии». Тогда, как уже рассказывал Minval.Az, были уволены несколько десятков человек, включая, как возмущались в армянской тусовке, «ветеранов боевых действий», то есть бывших боевиков. Судя по всему, в силовых структурах сделали выводы из армянских фамилий, мелькавших в делах о наиболее крупных терактах в России.

Но теперь, после нынешнего криминального инцидента, уже нет сомнений: той зачистки оказалось недостаточно. А персоны типа Вардана Кочияна приносят с собой не только рецепты «хороваца», но и методы решения всех проблем с помощью «огня на поражение». А значит, Москве уж точно не стоит недооценивать риска «террористической войны» в южных регионах. Где «армянская игра в войнушку» — это уже свершившийся факт.

Нурани, обозреватель

Minval.az