Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Соединенных Штатов Америки заявили, что в мае 2021 года средний уровень выбросов углекислого газа на Земле составил 419.13 части на миллион. Это новый рекорд — отметил эксперт NOAA Питер Танс, передает Planet- today.

419.13 части на миллион — это на 1.82 части на миллион больше, чем в мае прошлого года, и на пятьдесят процентов больше, чем доиндустриальный уровень (280 частей на миллион). Ученые отмечают, что уровень CO2 достигает пика в мае каждого года, в период цветения растений в Северном полушарии.

«Выбросы углекислоты от сжигания ископаемого топлива очень сильно превышают те объемы, которые могут потреблять растения, поэтому индустриализация стабильно повышает уровень эмиссии CO2 до новых рекордов», — пояснил Танс. Как добавила Натали Маховальд, климатолог из Корнельского университета, рост концентрации углекислого газа на пятьдесят процентов относительно доиндустриального уровня — это новая реальность, с которой нужно считаться человечеству.

«Если мы стремимся замедлить климатические изменения, то нам следует прикладывать гораздо больше усилий к минимизации выбросов углекислого газа», — сказала Маховальд, добавив, что выбросы CO2 несколько сократились за время пандемии, но этого недостаточно, чтобы замедлить глобальное потепление.

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