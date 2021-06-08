

Украинская SkyUp Airlines с 5 июля начнет выполнение рейсов по направлению Львов-Баку-Львов.

Об этом сообщается на сайте SkyUp Airlines.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в неделю по воскресеньям, а в обратном направлении — по понедельникам.

Стоимость билетов по маршруту Львов — Баку составляет 3 270 грн, Баку — Львов — от 3 851 грн.

SkyUp Airlines — авиакомпания, основанная в 2016 году, базируется в международном аэропорту «Борисполь». Основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Европа.

Minval.az