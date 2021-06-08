Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил развивать в стране производство стрелкового оружия, сообщает «БелТА».

Об этом глава государства заявил согласно итогам слушания доклада о перспективах развития военно-промышленного комплекса, представленный заместителем премьера Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.

Белорусский лидер подчеркнул, что страна не стремится кого-то побеждать.

«Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия <…> Если, не дай Бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что не стоит надеяться «на заморского какого-то дядю» и рассчитывать на то, что в республику привезут оружие. Президент выразил мнение, что для организации производства такого оружия Белоруссии может быть полезен опыт России.

Minval.az