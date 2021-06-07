И.о. премьер-министра Армении, кандидат в премьеры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян ответил третьему президенту страны Сержу Саргсяну и задал риторический вопрос, почему тот до сих пор не застрелился из-за того, что львиная доля вооружений была закуплена уже после него. Об этом Пашинян заявил, выступая перед гражданами в ходе предвыборной кампании в Армавирской области, пишет ереванский «Спутник».

Ранее Саргсян на встрече с избирателями в Джермуке, говоря об ответственности и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за гибель солдат, заявил, что застрелился бы, будь он на его месте.

«Он (Серж Саргсян, — ред.) говорит, что если бы был верховным главнокомандующим, то застрелился бы. А то, что 75% оружия Армении, приобретенного за последние десять лет, — это не повод застрелиться? А если бы проиграл в казино Монте-Карло миллионы, украденные у солдат, застрелился бы?», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что с 2018 года военный бюджет страны был увеличен на 48%. Армения в 2019 году приобрела 62% оружия за последние десять лет. Всего за три года с 2018 по 2020 год, власти закупили от 75 до 80% объема оружия за последние 10 лет.

Пашинян также коснулся карабахского конфликта, отметив, что его невозможно было решить мирным путем, так как любое приемлемое решение для Армении становилось неприемлемым для Азербайджана.

Minval.az