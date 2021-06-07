И.о. премьер-министра Армении, кандидат в премьеры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян ответил третьему президенту страны Сержу Саргсяну и задал риторический вопрос, почему тот до сих пор не застрелился из-за того, что львиная доля вооружений была закуплена уже после него. Об этом Пашинян заявил, выступая перед гражданами в ходе предвыборной кампании в Армавирской области, пишет ереванский «Спутник».
Ранее Саргсян на встрече с избирателями в Джермуке, говоря об ответственности и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за гибель солдат, заявил, что застрелился бы, будь он на его месте.
«Он (Серж Саргсян, — ред.) говорит, что если бы был верховным главнокомандующим, то застрелился бы. А то, что 75% оружия Армении, приобретенного за последние десять лет, — это не повод застрелиться? А если бы проиграл в казино Монте-Карло миллионы, украденные у солдат, застрелился бы?», — сказал Пашинян.
Он напомнил, что с 2018 года военный бюджет страны был увеличен на 48%. Армения в 2019 году приобрела 62% оружия за последние десять лет. Всего за три года с 2018 по 2020 год, власти закупили от 75 до 80% объема оружия за последние 10 лет.
Пашинян также коснулся карабахского конфликта, отметив, что его невозможно было решить мирным путем, так как любое приемлемое решение для Армении становилось неприемлемым для Азербайджана.