У меня вопрос: зачем приглашать к себе и.о. премьера, если ему осталось руководить меньше 20 дней? Об этом заявил на встрече с гражданами Арагацотнской области и представителями блока «Армения» второй президент Армении, глава упомянутого альянса Роберт Кочарян, касаясь визита Никола Пашиняна в Париж и Брюссель.

«Что с ним обсуждать, будущее Армении, сколько новых соросовских офисов должно открыться в РА, какие еще земли надо сдать или какие коридоры должны быть открыты? Вот какие вопросы у меня возникают.

Но, с другой стороны, когда мы сильно интересуемся, нам говорят: ну он очень хотел этого, как попрошайка. А он это делает для того, чтоб сказать: вот в Европе меня принимают. Но в каждой стране главу государства, в первую очередь, должен принимать его собственный народ. А если ты из одного правительственного корпуса к другому передвигаешься с 2000 полицейскими, размещая снайперов на крышах, о чем это говорит?», — заявил Кочарян.

Minval.az