Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона первой не предприняла ни одного шага для того, чтобы нанести ущерб существующим отношениям с американской властью.

«Мы, что ли, вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире», — отметил Путин, призвав страну играть стабилизирующую роль.

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