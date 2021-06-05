Президент России Владимир Путин заявил, что не ждет каких-либо прорывных результатов от встречи с президентом США Джо Байденом.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что, несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы», — сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает «Интерфакс».

В то же время российский лидер сказал, что «эти разногласия не являются результатом действий России».

«Не мы предпринимаем первые шаги — я говорю о шагах, которые ухудшили наши отношения. Это не мы ввели санкции против нас, это Соединенные Штаты делали каждый раз, и даже без оснований, просто потому, что наша страна существует», — сказал Путин в ответ на вопрос президента и главного исполнительного директора агентства Гэри Прюитта.

Президент России также раскритиковал Соединенные Штаты за излишнюю самоуверенность и провел параллель с Советским Союзом.

«Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй — они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи, — сказал он. — Но количество проблем растет. Наступает время, когда с ними уже нельзя иметь дело. И Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — сказал президент России.

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