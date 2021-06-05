Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился вчера в 14.00 по западноевропейскому времени. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступили в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня.

Санкции предполагают запрет самолетам «Белавиа» и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

В заявлении Европейского совета поясняется, что это решение следует из прежних выводов, когда главы государств и правительств ЕС «жестко осудили незаконное принудительное приземление 23 мая в Минске рейса Ryanair, что поставило под угрозу авиационную безопасность».

Как сообщили «Радыё Свабода» источники в Евросоюзе, есть предварительный договор, что в среду представители ЕС введут запрет на въезд и замораживание активов для 7 человек и одной компании в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

Minval.az