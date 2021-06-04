Предприятие фигуранта санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины Араика Амирханяна нанесло государству ущерб на 280 млн гривен, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, «Первомайский спецкарьер» в Николаевской области, фактическим владельцем которого является Амирханян, в течение двух лет незаконно добывал гранит – уже после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Кроме того, компания действовала с нарушением правил использования недр, что создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Руководителю компании, главному инженеру и сотруднику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ пояснили, что Амирханян фигурирует в производствах относительно присвоения бюджетных денег, в частности, выделенных на строительство дорог, а также коррупции – главный бухгалтер одной из его коммерческой структур, по данным следствия, в декабре 2020 года предлагала взятку, чтобы избежать налогообложения. Ей и Амирханяну сообщили о подозрении.

В 2019 году Амирханяна подозревали также в финансировании подготовки свержения конституционного строя. По данным СБУ, он перечислял деньги на счета «таможенных органов» Крыма. «Было установлено, что Амирханян также причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе связанных с насилием над потерпевшими», – говорилось в сообщении СБУ.

Minval.az