Президент России Владимир Путин заявил, что не будет вмешиваться в ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича.

Нас затюкали этими вопросами — и меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца]. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет — борется с режимом [Александра] Лукашенко.

Путин также отверг предположения о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы. По его словам, он вообще «ничего не знает» об инциденте с самолетом. «Понимаете, это нас не касается совершенно. Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии», — сказал президент, слова которого приводит «Медуза».

Задержание девушки Протасевича, гражданки России Софьи Сапеги Путин не комментировал.

Minval.az