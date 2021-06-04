На встрече с жителями села Геганист Араратской области и.о. премьера Армении Никол Пашинян признал, что у армянской стороны было множество проблем на поле боя.

«Но некоторые эпизоды не могу понять до сих пор. Как могли покинуть воинские части с полными складами оружия. Мы должны получить ответы на эти вопросы», -заявил он.

Пашинян также анонсировал очередное разоблачение случая госизмены, пообещав, что Служба нацбезопасности выступил с заявлением. Он пояснил, что речь не о профессиональном военном, а о командире одного из добровольческих отрядов, который во время войны был якобы агентом азербайджанских спецслужб и сообщал данные о дислокации армянских оккупационных сил в Гадруте и другие сведения.

Minval.az