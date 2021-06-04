

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода «Северный поток-2».

«Рад сообщить, что именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2»», — отметил Путин.

По его словам, работы по строительству второй нитки в настоящий момент продолжаются. «Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена», — добавил глава государства.

Minval.az