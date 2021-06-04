Посол России в Армении Сергей Копыркин во время своего визита в Сюникскую область (Зангезур) встретился с губернатором Меликсетом Погосяном. Как сообщается на сайте российской дипмиссии в Армении, стороны обсудили «положение дел в самом южном регионе» Армении, включая ситуацию в его приграничных районах.

«Глава дипломатической миссии отметил, что Российская Федерация в рамках выполнения своих союзнических обязательств вносит существенный вклад в обеспечение безопасности братской Армении. В частности, увеличен численный состав российских погранвойск, выделены немалые материально-технические и финансовые ресурсы для обеспечения их деятельности.

В ходе беседы было рассмотрено текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества Сюникского марза с субъектами Российской Федерации. Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития Сюника. Посол заверил, что Россия продолжит содействие реализации экономического потенциала региона, в т.ч. в туристической сфере.

Копыркин в данном контексте отметил зримое присутствие в области российского капитала, а также финансирование Россией реализуемых по линии структур ООН проектов, направленных на поддержку различных групп населения и целых отраслей экономики», – сказано в сообщении.

Minval.az