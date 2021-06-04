Вертолет Сил воздушной обороны Кыргызстана МИ-8 упал в Алайском районе. Он направлялся на место инцидента в приграничном районе. По предварительным данным, в настоящий момент имеются четверо пострадавших.

Как сообщает 24.kg, всего на борту было 15 человек. В настоящий момент нашли четверых пострадавших, им оказывают помощь.

О причинах падения винтокрылой машины не сообщается. Пресс-служба Министерства обороны республики не давала комментариев.

Между тем госкомитет нацбезопасности сообщил, что вертолет совершил аварийную посадку.

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