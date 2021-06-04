Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил «немедленно» доложить ему данные по инциденту в поселке Мошково Новосибирской области, где сотрудник ДПС случайно застрелил 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, главу СКР «интересуют основания возбуждения уголовного дела в отношении полицейского» и «подачи ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Бастрыкин инициировал служебные проверки в отношении должностных лиц управления СКР по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу сотрудника ДПС.

Его уголовное дело передано из регионального следственного управления в центральный аппарат ведомства. Также глава СКР поручил дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Вечером 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Minval.az