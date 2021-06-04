Между Баку и Брюсселем — очередной всплеск дипломатической активности. Президент Евросовета Шарль Мишель позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Обсуждали и отношения Азербайджана с ЕС, и Южный газовый коридор вместе с сотрудничеством в области энергетической безопасности. Коснулись, конечно, и вопросов обеспечения безопасности, где, в числе прочего, Шарль Мишель выразил готовность ЕС оказать поддержку началу процесса делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, мер по установлению доверия между двумя странами. А президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов начать переговоры для подписания мирного соглашения с Арменией, однако Армения все еще не ответила на этот призыв.

А теперь — немного закулисья. Как раз накануне Шарль Мишель принимал в Брюсселе исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Который слезно жаловался президенту Евросовета, что такие-сякие азербайджанцы вошли на «суверенную территорию Армении», но в ответ услышал ровно то, что позже повторилось в разговоре с президентом Азербайджана: мир, переговоры, делимитация и демаркация границ, которую Евросоюз готов поддержать.

Но вот что примечательно: в те же дни Армения резко взвинтила уровень своей провокационной активности на границе с Азербайджаном. Только за последние дни — попытка прорыва группы «зинворов» аж в 40 человек, перед этим — армянский разведывательный беспилотник российского производства «Грифон-12», который был перехвачен и принудительно приземлен в Кельбаджарском районе Азербайджана. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов уже 31 мая отдал приказ принимать незамедлительные меры для пресечения армянских провокаций. Масштаб которых, будем реалистами, уже выходит за рамки внутриполитической игры на горячей теме. В самом деле, процесс делимитации и демаркации границ сопровождается для Армении новыми территориальными потерями — за время войны и оккупации границу в одностороннем порядке «подвинули» на азербайджанскую территорию, и теперь с этими землями приходится расставаться. Более того, сорвав процесс делимитации и демаркации, в Армении на полном серьезе рассчитывают держать конфликт в «рабочем состоянии», что уже, по расчетам ереванских стратегов, дает надежду на реванш.

Нельзя не заметить, что в Армении свою «игру на обострение» на границе начали как раз после того, как Никол Пашинян отправился с визитом во Францию и Бельгию, а президент Франции Эммануэль Макрон выступил с очередной серией скандальных заявлений, и предположить, что в Ереване заручились в Париже некими гарантиями. Но, во-первых, давать четкие гарантии и делать рискованные ходы — это не стиль нынешней французской элиты. Да и вряд ли Макрона действительно интересует, кому будет принадлежать озеро Гарагель. У него совсем другая задача — перетянуть голоса местных армян. А во-вторых, играть на обострение в Армении начали еще до прибытия Пашиняна в Париж. А вот здесь уже, судя по многим косвенным признакам, сработали национальные особенности политической психологии — те, о которых говорил в своем сенсационном интервью армянский историк и дипломат Жирайр Липаритян: в Армении не всегда умеют отделять мечту от реальности и слишком легко принимают желаемое за действительное. И не исключено, что на евротурне Пашиняна тут возлагали фантастические надежды: Никол Воваевич, как мечталось, должен был привезти из Парижа и Брюсселя ну если и не франкр-бельгийский военный контингент прямо в своем самолете, то уж во всяком случае четкие обещания военной поддержки. А это уже должно было, как мечталось в Ереване, подтолкнуть к активным действиям Россию, которой уж точно не захочется терять своего исторического союзника и по совместительству форпост.

Правительственный лайнер ещё даже не разогрел двигатели, а в Армении уже принялись вести себя так, будто бы все планы и надежды на евровояж Пашиняна уже сбылись, Евросоюз и НАТО (где Пашиняна вообще не удостоили аудиенции) уже вовсю работают над тем, как поэффективнее помочь Армении, а Россия и ОДКБ, не желая уступать в конкуренции, готовят свои щедрые подарки… Одно плохо: все эти евромечты с армянским акцентом и российским прицелом так и остались мечтами.

А вот военный расклад в регионе — это уже реальность. И если в Ереване заиграются, то столкновение с этой реальностью окажется весьма болезненным для Армении, чья верхушка в очередной раз, пардон, слетела с катушек.

Нурани, обозреватель

Minval.az