Президент Владимир Зеленский заявляет, что рано утром связывается с представителями Кабмина. О том, как он будит министров, президент рассказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей.

«Я где-то в 5.30 или в 6 утра каждый день читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого разговариваю с премьером, с министрами, понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы ранее их iPhone», — сказал Зеленский, слова которого приводит «Корреспондент».

Minval.az