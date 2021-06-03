Экономика России выходит из сложной ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса», — приводит его слова «Вестник Кавказа». Он отметил, что лучшее тому подтверждение – это «результаты работы российской экономики в целом».

Далее глава государства указал на то, что благодаря предпринимателям стране удается преодолевать сложности, с которыми сталкивался весь мир на протяжении 2020 года.

Minval.az