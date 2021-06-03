Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать первым из 107 человек, кого Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишит звания почётного доктора наук.

«До этого никого не лишали, не было даже процедуры такой, она не прописана», — приводит РИА Новости сообщение центра коммуникации университета.

Ректор университета Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко статуса почётного доктора наук в связи с ситуацией с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Учёный совет рассмотрит вопрос лишения Лукашенко почётного звания 7 июня.

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