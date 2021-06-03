Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительными заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о манипуляциях на выборах при участии администрации главы государства.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал опубликованную в Twitter публикацию политика.

«Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — подчеркнул Песков, слова которого приводит «Газета.ру».

При этом он добавил, что Зюганов находится в постоянном контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов.

Накануне Зюганов на своей странице в Twitter разместил пост, в котором он написал, что «в АП РФ сидят «умельцы», которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ».

Minval.az