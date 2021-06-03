В морге города Мартуни также хранятся останки солдат. Об этом заявил патологоанатом мартунинского морга Арташ Хачатрян. «Экспертизы проводятся, тела хранятся в холодильниках»,- отметил он. Хачатрян отказался называть количество тел. «Тела были привезены в разное время — со времен войны до наших дней.

Например, сегодня уже идентифицированы три тела. Это число с каждым днем растет. Очень большое число опознанных тел. Последние останки были доставлены из морга Абовяна»,- приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Minval.az