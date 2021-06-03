На заседании Совета безопасности Армении 19 октября и Оник Гаспарян, и Давид Тоноян доложили Николу Пашиняну о том, что у нас нет шансов, мы проигрываем. Об этом заявил бывший и.о. директора СНБ Армении Микаел Амбарцумян.

Шуша и половина Гадрута были нашими. К моему удивлению, премьер-министр ничего не сказал о том, что Россия пришла к конкретному соглашению с азербайджанцами о прекращении боевых действий, остановке войск на тех же позициях, где они стояли на тот момент, вводе миротворческих войск.

Если бы Пашинян тогда принял предложение о прекращении войны, то у нас не было бы тысяч жертв.

7 ноября со мной связался один из моих российских коллег, он сказал, что сейчас изучают карты, Шушу уже сдали, мы видим, что вы проигрываете, Степанакерт (Ханкенди – прим. Минвала) под риском, вашему руководителю делаются предложения, и почему они остаются без отклика? Я попросил время, связался с главой кабмина, сказал, что есть предложения, а потом спросил, почему они не принимаются? Я отметил, что это не общественное обсуждение, это важнейшие для нации вопросы, попросил принять меня, ответ был следующим: сейчас я занят, не могу принять», — заявил Амбарцумян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az