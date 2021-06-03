ЕС дает Армении советы, Россия — оружие и кредиты. Так и живем.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
ЕС дает Армении советы, Россия — оружие и кредиты. Так и живем.
Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Дата: 2021/06/03 20:12
Раздел: Бывший СССР
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