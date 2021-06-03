Куда бы они ни бежали, мы их найдем и вернем — в этом плане будьте спокойны. Об этом на встрече с жителями и представителями штабов двух кварталов Еревана заявил второй президент Армении, возглавляющий блок «Армения» Роберт Кочарян, отвечая на вопрос о том, что он сделает, чтобы не позволить предателям удрать из страны.

«За то, что произошло, люди должны ответить, и этот ответ должен быть дан посредством правосудия, именно в Республике Армения. Кто бы куда ни сбежал, схватим за подол и вернем. Когда долгое время занимаешь самую высокую должность в стране, нужно всегда сочетать эмоции и чувства с верховенством закона.

В подобных случаях всегда идет борьба между политикой и законностью. Мы не должны вести себя как эти власти, и в борьбе политики и законности должна победить законность. От этого выиграет и государство, и народ», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Minval.az