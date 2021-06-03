Жители близлежащих к Эчмиадзину сел 3 июня перекрыли дорогу Эчмиадзин – Аштарак. Сельчане жалуются на отсутствие оросительной воды.

Граждане уже давно говорят о существующей проблеме, но она все еще не решена, пишет армянский интернет-сайт news.am.



Minval.az