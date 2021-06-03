«Это конец. И государства, и общества. Кто еще готов умереть во имя государства, когда поступают с героями так? Какая еще мать посвятит своего ребенка Родине, если из костей ее сына делают «мешок» и бросают на пол в подвале? Это и конец армии. Какой еще солдат или офицер, увидев эту картину, будет иметь чувство долга? Это конец общества, которое основательно и безвозвратно растлилось. И оставило на себе это клеймо этой фотографией».

Об этом написал в соцсетях бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, комментируя скандал вокруг останков погибших в Карабахе армянских военнослужащих.

Ранее в армянском сегменте соцсетей появились снимки, на которых предположительно запечатлены останки погибших в Карабахе военнослужащих, завернутые в полиэтиленовые мешки. Эти мешки небрежно разбросаны на полу в подвальном помещении Абовянского судебно-медицинского центра. Снимки вызвали серьезный резонанс.

«Эта фотография также является концом содержательного разговора со всеми, кто пытался оправдать Никола его «неопытностью», «плохим наследием», неравным силами в войне. Нет смысла больше с ними разговаривать, если они все еще пытаются что-то сказать.

С самого начала войны выродки Никол и Анна скрывали количество жертв, а затем и тела. Через семь месяцев после войны, когда это фото внезапно появилось, только министр, который на посту всего 4 месяца (но уже имеет медаль I степени за заслуги перед Отечеством), спокойно сказала в эфире Общественного телевидения: «А в чем еще надо было хранить тела? А выродок, так называемый премьер-министр, несколько минут назад говорил о медленных реформах в системе здравоохранения, не сказав ни одного слова сожаления родителям и близким, ставшим свидетелями этой позорной сцены, которые 7 месяцев, потеряв голову, искали своих детей или, по крайней мере, их останки.

И никто из них не дает разъяснений, почему спустя 7 месяцев после войны совершенно случайно появились тела ребят, сначала преданных и убитых, а затем спряченных в подвале? Никто не говорит, что это государственная измена и надругательство над человеком. И это уголовно наказуемо.

Никто не говорит о том, что родителям возвращают пакет с 1 рукой и 3 ногами, а когда выясняется, что одна нога лишняя, говорят: ну тогда одну ногу верните.

Никто не наказывает тех, кто сегодня наглым образом говорит: ну это же была война, а вы как хотели? Никто не плюет им в лицо за то, что говорят: фотографию не политизируйте!

Виновниками и сообщниками этих фотографий стали не только Никол, Анна и министр. Сообщники – проглотившая язык интеллигенция, заслуженные артисты, возвращающие медали при удобном случае, армяне диаспоры, сидящие в дорогих костюмах перед Николом в Париже, экологи, превратившие маштоцкий парк в «армянский вопрос», известные лица, протестующие против повышения цен на транспорт на 50 драм, все, кто прямо сейчас говорит «мы не занимаемся политикой». Все те, кто сегодня молчит. Список можно продолжить. Им кажется, что все будет забыто, и они будут прощены. Уверен, что нет», – возмутился Минасян.

Minval.az