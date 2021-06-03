Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов по зенитно-ракетным комплексам С-400 из Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«Возвращение российских технических специалистов, находящихся в Турции в связи с контрактом на С-400, будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком», — заявили в пресс-службе ФСВТС.

2 июня Bloomberg писали, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Предполагается, что такое действие стало ответом на предложение Вашингтона.

Minval.az