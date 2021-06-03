Специальное учение «Гром-2021» пройдет на территории Армении в текущем году, будет привлечена авиация и бронетехника, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В ходе учения, проведение которого запланировано на территории Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиация, БПЛА, служебно-розыскных собак»,- заявил Зайнетдинов журналистам в четверг.

Он отметил, что с 1 по 3 июня в Армении проведены штабные переговоры по подготовке данного учения, оно предусматривает формирование сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Учения «Гром» по линии ОДКБ обычно посвящены борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в ОДКБ в 2021 году.

Minval.az