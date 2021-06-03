

Вице-спикер парламента Армении Лена Назарян во время выступления независимого депутата Тагуи Товмасян, забыв выключить микрофон, назвала коллегу «идиоткой».

Это произошло, когда Товмасян подвергла критике власти страны за неподобающее хранение, «осквернение» останков военнослужащих. После ее выступления Лена Назарян произнесла во включенный микрофон: «Идиотка», и хотя сказано это было тихо, но все услышали.

Уже в ходе следующего выступления Товмасян отметила, что в соцсетях уже распространилось видео, где отчетливо слышно оскорбление со стороны Назарян.

«Госпожа Назарян, я требую извинений с трибуны за ваше наглое поведение, иначе я буду намного более жестче. Вы не имеете права давать какую-то оценку после моего выступления», — сказала Товмасян.

Но извинений со стороны Лены Назарян не последовало.

Minval.az