Правительство РФ утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.

При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

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