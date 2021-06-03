

Работникам новосибирского «Научно-исследовательского института электронных приборов», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», снизили зарплату в 2−3 раза. Об этом сообщает «Октагон» со ссылкой на сотрудников предприятия.

Сокращение зарплаты связано с падением объемов производства — так, на предприятии «отсутствуют заказы», передает портал со ссылкой на рабочих цеха. Они также рассказали о предстоящих сокращениях персонала.

По данным СМИ, сотрудники завода уже обратились за помощью к властям — они написали коллективное обращение к губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю. В письме отмечено, что «заработная плата уменьшилась в 2−3 раза, и даже доплату в размере 1 тыс. рублей отменили».

«НИИЭП» — предприятие, которое выпускает автоматику для систем вооружения и военной техники. Наиболее известная продукция завода — системы наведения для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также для комплексов «Искандер-М» и «С-300». Компания входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

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