Независимого депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова вызвали в полицию после его поста в соцсетях, посвященного ситуации вокруг гибели 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева после задержания в Мошково под Новосибирском. Об этом пишет «Тайга.Инфо».

В одной из публикаций на Facebook Антонов высказал свое мнение по поводу инцидента и подчеркнул, что необходимо дать оценку действиям лиц, устроивших митинга после смерти «нарушителя», и определить, содержатся ли в их действиях признаки «экстремизма и призывов к неповиновению сотрудникам полиции». Он также заявил, что силовика не нужно было отправлять в СИЗО.

Спустя некоторое время, сообщил депутат, с ним связался глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Бабаев, потребовал извинений и предложил ему не будоражить общественность города.

Впоследствии Антонова вызвали в полицию и допрашивали в центре «Э» (центр по противодействию экстремизму) в течение четырех часов. Отмечается, что его подозревают в распространении информации об угрозах семье сотрудника ДПС, которых в реальности, как считает полиция, не было. В отношении депутата началась проверка по статье 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой СМИ»).

Вечером 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС вел задержанного в служебный автомобиль для установления личности. В этот момент полицейскому стал препятствовать 19-летний Абдуллаев, знакомый задержанного. Инспектор ДПС начал бить молодого человека руками и ногами, затем вынул табельный пистолет и непроизвольно нажал на спусковой крючок. Потерпевший получил пулевое ранение головы и 30 мая скончался.

Minval.az