Посол России в Армении Сергей Копыркин со 2 июня находится в рабочей поездке в Сюник (Зангезур). Об этом сообщается на странице посольства РФ в Facebook.

Глава российской дипломатической миссии ознакомился со службой российских пограничников на постах, которые выставлены на участке границы вдоль автодороги Горис-Капан (н.п. Воротан, Шурнух). Копыркин ознакомился также со спецификой задач, выполняемых сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

Мэр Капана Геворг Парсян выразил благодарность России за участие пограничников в обеспечении безопасности в регионе.

Minval.az