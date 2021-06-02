Никакие заявления и приведенные причины не могут оправдать неуважительного отношения к останкам погибших армянских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Первопрестольного Эчмиадзина, которое приводит «Спутник».

Фотографии и видеоматериал о брошенных на полу морга в Абовянском центре судмедэкспертизы останках погибших военнослужащих вызвали возмущение и недоумение армянской общественности, семей погибших и пропавших без вести.

«Первопрестольный Эчмиадзин строжайше осуждает случившееся. Подобные явления только усиливают боль нашего народа, порождает недоверие к государственным органам, призванным решать наиболее болезненные проблемы», — говорится в заявлении.

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