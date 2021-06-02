Полицейские подвергают приводу участников акции протеста у здания Министерства здравоохранения Армении.

Ситуация накалилась после того, как демонстранты стали кидать в сторону здания полиэтиленовые пакеты, пишет армянский интернет-портал news.am.

Отметим, что участники акции требуют отставки и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Напомним, что вчера в прессе были обнародованы фотографии, а позже распространен видеоматериал с кадрами брошенных на полу морга Абовянской туберкулезной больницы останков погибших военнослужащих.



Minval.az