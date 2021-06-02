

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».

В частности, по словам генерала, на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время».

«А еще более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — сказал Конашенков.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — добавил генерал.

Министерство обороны РФ в этой связи, отметил он, будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России».

Minval.az