Мне показалось, что кровь в моих жилах застыла. В них нет ничего человеческого, потому что эти скоты наших ребят привезли и бросили в холодильник.

Об этом на встрече со сторонниками блока «Честь имею» в Масисе заявил третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян, Его слова приводит армянский интернет-портал news.am

«Мне 67 лет, и за это время я все видел: войну, ужасающие сцены гибели друзей, разговаривал с родителями, потерявших двух-трех сыновей, все видел, и мне казалось, что я больше не могу чему-то удивиться или заплакать…

Когда я увидел эти фото, мне показалось, что кровь застыла в моих жилах. Разве это люди? Разве в них есть что-то человеческое? Как можно было тела погибших ребят, вне зависимости от того совершили они геройство или нет, они отдали этой стране самое дорогое… А эти скоты привезли и бросили тела в холодильник…»

Minval.az