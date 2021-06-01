Этой власти не должно быть после 20 июня. Это единственный сценарий, на который мы настроены. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Отвечая на вопрос о том, что есть два сценария — Вы и ваша коалиция выиграет, либо проиграет, Кочарян заявил, что второй сценарий не рассматривает вообще. «Перед боем по лицам солдат видно, они этот бой выиграют, или проиграют. Я этот сценарий не рассматриваю. Я даже признаюсь: мы в своем предвыборном блоке его не рассматриваем вообще. Я не обсуждаю его нигде. Этого сценария просто нет. Этой власти не должно быть после 20 июня. Это единственный сценарий, на который мы настроены», — заявил экс-президент, слова которого приводит РБК.

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