

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент обсудил отношения с соседними государствами.

«Один из важнейших приоритетов во внешних делах для России — отношения с нашими ближайшими соседями, республиками бывшего Советского Союза», — заявил в начале встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, Владимир Путин.

Он предложил заняться «одним из аспектов этой работы». Дальше обсуждение шло в закрытом режиме.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Minval.az