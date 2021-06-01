Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в аннексированный Симферополь.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Москва и Минск проработают вопрос об открытии авиарейсов в Симферополь — поручение дано компетентным ведомствам.

«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — отметил Лукашенко.

Minval.az